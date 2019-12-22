Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2019, понедельник, 00:11
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,33
22. 12. 2019

Зеленский поздравил украинских иудеев с Ханукой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил евреев Украины с Ханукой. Об этом сообщает Офис президента в воскресенье, 22 декабря.

"Сердечно поздравляю еврейскую общину с Ханукой – праздником, наполненным радостью общения в кругу семьи, добрыми делами и искренними надеждами на милосердную любовь Всевышнего. Свет ханукальных огней напоминает нам, что крепкая вера и несокрушимость духа помогают преодолеть самые сложные испытания и уверенно идти к своей цели. Убежден, что мы сохраним наше единство во имя будущего Украины", - сообщил президент.

Зеленский пожелал всем "здоровья, успехов и душевного подъема".

Ранее ученый по-новому объяснил отказ иудеев и мусульман от свинины. Одна из самых известных версий объясняла отказ от употребления свиного мяса кочевым образом жизни.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.