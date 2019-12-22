У 92% детей в интернатах Украины есть родители

В интернатах Украины сейчас находится 106 тысяч детей, большинство из них имеют родственников и, по крайне мере, одного родителя. Об этом заведующая отделом обеспечения деятельности Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Елена Ремень рассказала сайту Сегодня.

"В интернатах большая часть детей имеет семьи. Только 8% детей в интернатах – это полные сироты или дети, лишенные родительской опеки", – сказала Ремень.

При этом число детей из семей постоянно растет. В 2000 году таких детей в интернатах было 60%, сегодня – 92%. Это связано с тем, что родителям проще отдать ребенка в интернат, чем получить социальные услуги дома.

До 2026 года в Украине закроют все интернаты в рамках реформы деинституализации. Всего в Украине 756 интернатных учреждений. В прошлом 2018 году уже прекратило работать 26 из них. Большинство из них стали обычными общеобразовательными школами, говорит Елена Ремень. А дети, которые находились там круглосуточно, живут со своими родителями и посещают школу по месту проживания.

"Но могут быть и другие ситуации. Где-то будут создаваться центры поддержки семьи и детей, или детские садики, или музыкальные школы. На базе интерната может появиться то, что надо громаде. Областной совет вместе с городским должны оценить ситуацию. Во многих городах не хватает мест в детских садах, где-то не хватает школ", – пояснила Елена Ремень.

Для сирот, которым не получится найти семью, создадут малые групповые домики. В них сможет проживать не более 10 детей; если среди них есть дети с инвалидностью, то не более восьми. Это будет жилой дом, где будут воспитатели, но дети обязательно должны учиться в школе по месту проживания.

"Дети будут максимально интегрированы в общество и будут жить в условиях, в которых живут дети в обычных семьях: ходить в школу, общаться с одногодками, заводить друзей", – отметила Елена Ремень.

Дети с инвалидностью также будут учиться в общеобразовательных школах. Им будут помогать ассистенты учителя. А для детей со сложной формой инвалидности создадут учреждения, в которых за ними будут присматривать, пока родители на работе.

Напомним, ГБР и ГПУ открыли дело по факту издевательств над детьми в приюте. Речь идет об избиении детей, причем не только со стороны воспитателей Центра, но и сотрудников правоохранительных органов.

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Источник: korrespondent.net