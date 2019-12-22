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22. 12. 2019

В штабе ООС рассказали о потерях на Донбассе

С начала суток в зоне ООС сепаратисты пять раз нарушили режим перемирия. Один военный погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…" - говорится в сообщении.

Так, в зоне ответственности группировки "Восток" боевики осуществили четыре обстрела. Один пришелся в районе ответственности группировки "Север".

В результате обстрелов, один боец ВСУ получил ранения. Еще одного медикам спасти не удалось.

Напомним, за сутки 21 декабря на Донбассе сепаратисты совершили 10 обстрелов. Тогда пострадали двое украинских военных. В штабе заявили, что враг применил лазерное оружие и один из бойцов получил ожог сетчатки глаза.

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Источник: korrespondent.net
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