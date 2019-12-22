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22. 12. 2019

Трое харьковских полицейских пострадали в ДТП

В Харьковской области правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали четверо человек, в том числе трое полицейских. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легкового автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу. Авария произошла 22 декабря около 13:30 в городе Валки на трассе Киев-Харьков-Довжанский.

Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-2106 с прицепом совершал левый поворот в сторону автозаправочной станции и столкнулся со служебным автомобилем Mitsubishi Outlander, который двигался во встречном направлении.

Cмотрите фотогалерею: Трое харьковских полицейских пострадали в ДТП

Информацию о происшествии зарегистрировано в Валковском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области полицейский устроил смертельное ДТП. Полицейский на автомобиле Volkswagen Passat с двумя пассажирами на высокой скорости выехал за пределы проезжей части.

А в Запорожской области пьяный полицейский сбил женщину-инвалида. Он за рулем Daewoo в нетрезвом состоянии совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

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Источник: korrespondent.net
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