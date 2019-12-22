В Украине завершились первые выборы в ОТО

Голосование на местных выборах в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО) завершилось 22 декабря в 20:00. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома в Facebook.

По состоянию на 15 часов ЦИК обладает следующей предварительной информацией. Естественно, что показатели выросли во всех регионах.

Лидерами по явке избирателей были:

- Житомирская область (в Старосилецькой сельской ОТО Коростышевского района явка избирателей составила 54%);

- Хмельницкая область (в Сахновецкой сельской ОТО Изяславского района - 54%, в Сахновецкой сельской ОТГ Староконстантиновского района - 53,3%);

- Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района - 53%, в Талалаевской сельской ОТО Нежинского района - 51%, в Сухополовьянской сельской ОТО Прилуцкого района - 50%);

- Волынская область (в Доросиновской сельской ОТО Рожищенского района - 52%);

- Винницкая область (в Махнивской сельской ОТО Козятинского района - 50%).

Аутсайдерами на данный момент стали:

- Закарпатская область (в Косоньской сельской ОТО Береговского района - 14%, в Заречанской сельской ОТО Иршавского района - 19,7%, в Горондивской сельской ОТО Мукачевского района - 17,1%);

- Ивано-Франковская область (в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района - 16,44%);

- Харьковская область (в Куриловской сельской ОТО Купянского района - 23,4%).

Ранее в ЦИК заявили об угрозе срыва выборов в некоторых ОТГ, из-за того, что в избирательных комиссиях свои полномочия осуществляют лишь около 60% членов от необходимого количества.

ЦИК упростила порядок смены места голосования

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Источник: korrespondent.net