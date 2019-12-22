Украинцы могут ездить без виз в еще одну страну

Между Украиной и Северной Македонией с 22 декабря начнет действовать режим безвизовых поездок. Об этом в Twitter сообщает государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"К Северной Македонии без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы", – написал Заяц.

Соглашение предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визовых требований при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение каждого периода в сто восемьдесят дней.

Напомним, 21 августа Кабмин утвердил соглашение с Северной Македонией об условиях взаимных безвизовых поездок граждан.

Также сообщалось, что Украина расширила безвиз с Аргентиной. Увеличен срок пребывания граждан на территориях государств до 90 дней в течение 180 дней.

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Источник: korrespondent.net