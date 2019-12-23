В Ницце эвакуировали ярмарку из-за неудачной шутки

В Ницце эвакуировали около 3,5 тысячи посетителей рождественской ярмарки из-за неудачной шутки местного жителя. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета Le Figaro.

Отмечается, что один из посетителей на выходе с ярмарки шепнул стражу порядка, что собирается купить бомбу.

Полицейский, следуя инструкции, немедленно дал команду эвакуировать людей.

Шутника возрастом около 50 лет вскоре задержали в одном из расположенных неподалеку магазинов. Он пришел на ярмарку с дочкой и сожительницей, которая подтвердила, что мужчина любит подобного рода неуместные шутки. Теперь нарушителю предстоит предстать перед судом.

После двухчасового перерыва ярмарка возобновила работу.

В Ницце на месте проведения ярмарки действуют повышенные меры безопасности, чтобы свести к нулю риск терактов. В частности, на входе все посетители проходят через металлодетекторы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net