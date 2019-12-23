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23. 12. 2019

В Ницце эвакуировали ярмарку из-за неудачной шутки

 
В Ницце эвакуировали около 3,5 тысячи посетителей рождественской ярмарки  из-за неудачной шутки местного жителя. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета Le Figaro.
 
Отмечается, что один из посетителей на выходе с ярмарки шепнул стражу порядка, что собирается купить бомбу.
 
Полицейский, следуя инструкции, немедленно дал команду эвакуировать людей.
 
Шутника возрастом около 50 лет вскоре задержали в одном из расположенных неподалеку магазинов. Он пришел на ярмарку с дочкой и сожительницей, которая подтвердила, что мужчина любит подобного рода неуместные шутки. Теперь нарушителю предстоит предстать перед судом.
 
После двухчасового перерыва ярмарка возобновила работу.
 
В Ницце на месте проведения ярмарки действуют повышенные меры безопасности, чтобы свести к нулю риск терактов. В частности, на входе все посетители проходят через металлодетекторы. 
 
 

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Источник: korrespondent.net
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