В Венесуэле заявили о нападении оппозиции на воинскую часть

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино сообщил, что представители венесуэльской оппозиции в воскресенье, 22 декабря, совершили нападение на воинскую часть на юге страны и похитили хранившееся там оружие. Об этом он написал в Twitter.

"Сегодня рано утром (22 декабря − ред) экстремистские сектора оппозиции напали на воинское подразделение на юге страны, в результате было похищено много оружия", − указал министр.

По его словам, при нападении погиб один военнослужащий, преступников задержали.

Позже министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что представители оппозиции, которые напали на воинскую часть, действовали с подачи властей Колумбии и Бразилии. "Эти преступники (атаковавшие воинскую часть) были обучены в известных военизированных лагерях на территории Колумбии и получили поддержку от администрации (президента Бразилии) Жаира Болсонаро", − подчеркнул Родригес в Twitter. Он также добавил, что правоохранители "поймали шестерых преступников".

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Источник: korrespondent.net