Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло − СМИ

Число жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд увеличилось до 17 человек. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщила радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на полицию.

По информации радиостанции, один из пострадавших при извержении умер в больнице.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Напомним, 9 декабря произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в заливе Пленти.

В момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии.

Изначально восемь человек числились пропавшими без вести. В ходе поисковой операции, организованной 13 декабря, на острове были обнаружены шесть тел погибших.

Еще два человека остаются пропавшими без вести.

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Источник: korrespondent.net