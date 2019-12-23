Боливия вошла в состав Группы Лимы

Временное правительство Боливии решило присоединиться к Группе Лимы для помощи в урегулировании венесуэльского кризиса. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщил МИД республики.

"Министерство иностранных дел Боливии сообщает о вступлении в Группу Лимы. Таким образом Боливия внесет вклад в нахождение мирного, демократического и конституционного разрешения кризиса в Венесуэле", − говорится в сообщении ведомства.

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения референдума.

Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.