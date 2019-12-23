Берлин убежден, что Nord Stream 2 достроят − СМИ

Власти Германии рассчитывает на то, что проект Северный поток-2 будет завершен, несмотря на санкции США. Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в правительстве.

"Позиция правительства по отношению к этому проекту не изменилась", − подчеркнули в Кабмине ФРГ.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении российских газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток.

На фоне утверждения документа, швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб для Северного потока-2, уведомила о приостановке работ. Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

На сегодняшний день газопровод построен более чем на 80%. Партнерами Газпрома по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Они финансируют 50% проекта. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net