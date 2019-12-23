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23. 12. 2019

Киев не уступает в переговорах по газу − глава МИД

 
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина ничем не уступает в газовых переговорах с РФ. Об этом он заявил в рассказал в интервью агентству Укринформ, которое было опубликовано 22 декабря.
 
"Мы ничем не уступаем, мы ведем эти переговоры, как мы и обещали, в рамках трехстороннего взаимодействия. Эта часть нашей газовой деятельности говорит о переподтверждении Украиной ее гарантий как надежного поставщика российского газа на европейский рынок", − отметил Пристайко.
 
При этом он считает достижением украинской переговорной команды то, что протокол о намерениях, подписанный на трехсторонних переговорах по газу, еще не является окончательной сделкой. 
 
"О конкретных цифрах мы с вами будем говорить, когда вместо протокола увидим конкретную сделку", − указал министр.
 
По словам Пристайко, согласие Нафтогаза на отзыв исков против Газпрома − это тот вопрос, который Украина "может приобрести, а может и потерять".
 
"Сейчас мы имеем то, что у нас в руках − три миллиарда долларов. Это очень серьезная сумма, которую мы отсудили в честном противостоянии в судах. Это действительно большая победа", заявил глава МИД.

Напомним, 20 декабря в Минске состоялись переговоры, на которых представители Киева и Москвы подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Нафтогаз и Газпром договорились о контракте на транзит газа по территории Украины на пять лет с возможностью пролонгации еще на десять лет. Он предусматривает минимальную прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.

Его должны подписать до 29 декабря.

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Источник: korrespondent.net
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