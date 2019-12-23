В Луганской области произошел пожар в психоневрологическом интернате, в результате которого погибли четыре человека. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что информация о пожаре поступила в Старобельский отдел полиции от ГСЧС в воскресенье в 21.09. Загорелся один из корпусов один из корпусов областного психоневрологического интерната.

Огонь ликвидировали в 22.55.

В результате инцидента четыре человека погибли и трое получили телесные повреждения.

Обстоятельства пожара расследует полиция. Инцидент класифицировали по статье 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и статье 367 (служебная халатность) УК Украины.

Cмотрите фотогалерею: В Луганской области горел интернат, четыре жертвы В интернате на Днепропетровщине пытали больных Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области эксплуатировали пациентов психоневрологического интерната.

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Источник: korrespondent.net