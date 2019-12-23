Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2019, понедельник, 12:54
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,33
23. 12. 2019

Масштабная авария в США: столкнулись 69 авто

В американском штате Вирджиния произошла авария, в которую одновременно попали 69 автомобилей. Об этом сообщает Associated press.

Также пострадал 51 человек: они были доставлены в четыре местных больницы. По предварительным данным полиции, некоторые люди получили критические травмы.

По данным сержанта полиции Мишель Анайи, столкновение машин произошло в воскресенье, 22 декабря, на межгосударственном шоссе 64 в округе Йорк, возле Уильямсбурга, в крупном межгосударственном районе штата Вирджиния.

Власти пока не знают причину аварии, но предполагают, что среди ее факторов могли быть туман и гололед на дороге.

Ранее сообщалось, что 22 декабря в США в масштабной аварии столкнулись 40 авто. ДТП закрыло обе стороны автомагистрали между штатами. Полиция заявила, что авария произошла из-за тумана и льда.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.