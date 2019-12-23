Молдова будет получать газ транзитом через Украину

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Молдова продолжит получать российский газ транзитом через Украину. Об это он сказал на брифинге, передает РБК-Украина в понедельник, 23 декабря.

По словам Додона, с января 2020 года продолжится привычный транзит российского газа через Украину благодаря договоренностям между Украиной и Россией о транзите газа в Европу.

"Вы знаете, что Россия и Украина смогли договориться, это значит, что газ и дальше будет поступать в республику привычным путем", - заявил молдовский президент.

Премьер-министр Молдовы Ион Кику в свою очередь выразил надежду, что Киев и Москва смогут подписать контракт в ближайшее время.

"Это значит, что все альтернативные пути получения газа, которые мы разработали, нам не пригодятся. В том числе не понадобится и аккредитив от ЕБРР в размере 50 миллионов долларов, которым могли бы воспользоваться для закупки газа", - сказал Кику.

Напомним, что ранее СМИ узнали о контракте компаний Украины с Газпромом. Пять предприятий Украины договорились с российским концерном о прямых поставках топлива для своих нужд.

Также сообщалось, что Киев не уступает в переговорах по газу. Украина отстаивает свои интересы и пытается действовать так, чтобы негативные сценарии не состоялись, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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Источник: korrespondent.net