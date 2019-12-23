Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2019, понедельник, 12:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,33
23. 12. 2019

Лицо 2019 года. Зеленский на обложке The Week

Президент Украины Владимир Зеленский попал на итоговую обложку журнала The Week.

Номер под названием "Лицо 2019 года" должен появиться в продаже 27 декабря.

Вместе с Зеленским героями года по версии издания также стали президент США Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая объявила начало формальной процедуры импичмента американского президента, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер Китая Си Цзиньпин, российский президент Владимир Путин и шведская экоактивистка Грета Тунберг.

На обложку The Week также попали: генеральный прокурор США Уильям Барр, который усомнился в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года; сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая также отметилась в скандале об импичменте Трампа; экс- вице-президент США и действующий американский сенатор Джо Байден, которого считают главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах; игрок баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс, который, по мнению болельщиков, встал на сторону Китая в конфликте НБА с этой страной.

На обложке Зеленский и Трамп вырывают друг у друга ракету из рук. Сообщается, что это аллюзия на скандал с разговором двух президентов, из-за которого начался процесс с импичментом американскому лидеру.

                                 
 

Напомним, ранее Зеленский попал на обложку журнала Time.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.