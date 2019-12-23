В "ДНР" отменили комендантский час в Новый год и Рождество

Комендантский час в так называемой "ДНР" отменят на период с Нового года до Рождества. Соответствующее распоряжение сделал глава местной псевдоадминистрации Денис Пушилин, передает издание Остров в понедельник, 23 декабря.

Комендантский час будет приостановлен с 23:00 часов 31 декабря 2019 года по 05:00 часов 08 января 2020 года.

Напомним, ранее СМИ узнали, что мешает обмену пленными. Не все из удерживаемых в Украине хотят возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, пишут СМИ.

Обмен пленными на новый год. Пока не договорились

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Источник: korrespondent.net