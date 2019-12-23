Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила жителей Закарпатья о подъеме уровня воды в местных реках, сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник, 23 декабря.

Так, на большинстве рек уровень воды повысится на 0,5-1,5 м, без негативных последствий. На Тиса и в нижних течениях большинства повышения составит 1-2 м, без негативных последствий.

В нижних течениях рек Латорица и Старая уровень воды повысится на 2-2,5 м, с начальным выходом воды на пойму. В нижнем течении р. Боржава - 2,5-3 м, с начальным выходом воды на пойму.

Ранее украинцев предупредили о резком усилении ветра. Погодные условия могут привести к нарушению и местами к прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

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Источник: korrespondent.net