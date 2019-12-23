Ханука 2019: традиции и запреты праздника

Одним из крупнейших еврейских праздников является Ханука. Традиционно ее отмечают с 25 числа еврейского месяца кислева на протяжении восемь дней. В 2019 году Ханука пройдет с 22 по 30 декабря.

Праздник посвящен освобождению и очищению Иерусалимского храма еще во втором веке до нашей эры. Это праздник "жизни и радости", поэтому не принято оплакивать умерших и даже поститься.

Во время Хануки принято готовить много вкусной еды. Традиционными считаются жареные на масле картофельные оладьи и пончики. Также готовят разнообразные блюда из сыра.

За столом принято петь традиционные песни и рассказами о чудесах.

Каждый исповедующий иудаизм человек в Хануку должен зажечь свой светильник. При этом всем женщинам запрещается зажигать ханукальный огонь самостоятельно. Светильник может зажечь отец, муж, брат или друг семьи в присутствии самой женщины.

Использовать священный огонь для чтения или освещения в будничных целях запрещено. Оставшиеся масли и фитили после праздника обязательно сжигают.

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Источник: korrespondent.net