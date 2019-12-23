Военный застрелился на блокпосту на Донбассе - СМИ

Военнослужащий покончил с собой на блокпосту Святогорск-Букино в Донецкой области. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает УНН в понедельник, 23 декабря.

Сообщается, что трагедия случилась 22 декабря. Военнослужащий 1997 года рождения совершил самоубийство, выстрелив в голову из автомата Калашникова. В результате полученного огнестрельного ранения военный умер.

Проводится расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства самоубийства.

Напомним, что ранее в Киеве молодая мать покончила с собой. Женщина выпрыгнула из окна многоэтажки около 4:00 утра. Медики, прибывшие по вызову, не смогли помочь и констатировали смерть.

Также сообщалось, что в Херсоне ребенок повесился из-за компьютерной игры. Мальчик хотел компьютерную игру, которую ему пообещали купить позже. Он сильно обиделся и ушел в свою комнату, а когда мать зашла туда спустя некоторое время, он уже был мертв.

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Источник: korrespondent.net