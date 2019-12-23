В США неизвестные расстреляли табун лошадей

Массовое убийство лошадей произошло в округе Флойд в штате Кентукки, США. Об этом сообщает местный телеканал WYMT в понедельник, 23 декабря.

Сначала обнаружили 15 тел лошадей с огнестрельными ранениями, а сегодня стало известно об обнаружении останков еще шести лошадей. Среди погибших животных были беременные и совсем молодые особи.

Местная организация по спасению животных сообщает, что, предположительно, на лошадей устроили охоту, они были убиты из малокалиберной винтовки. За информацию о злоумышленниках объявлена награда в $20 тыс.

Напомним, что ранее в Хмельницком чиновник привязал собаку к машине и протащил ее 1,5 км. Бывший заммэра, а теперь - директор Госархива области, заявил, что так он решил наказать собаку, которая якобы укусила его мать.

Также сообщалось, что в Крыму владелец двух зоопарков хочет убить 30 медведей. Бизнесмен Зубков ссылается на "экономическую составляющую" зоопарков и говорит, что в очереди на убийство также львы и тигры.

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Источник: korrespondent.net