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23. 12. 2019

Электроснабжение львовских шахт восстановлено - Минэнерго

В Министерстве энергетики заявляют о восстановлении электроснабжения на шести шахтах ГП Львовуголь, сообщает Укринформ в понедельник, 23 декабря.
 
 
"Урегулирована ситуацию электроснабжения на шахтах ГП Львовуголь. Свет на шахтах восстановлен", - говорится в сообщении.
 
Как сообщалось, электроэнергию на шести шахтах отключили в ночь на 23 декабря из-за долгов.
 
"Отключение произошло из-за требования предоплаты со стороны поставщика последней надежды районной электросети. На предприятии накопились долги со стороны генераций за отгруженный уголь в октябре, ноябре, декабре. Сейчас вопрос урегулирован. Шахты работают в обычном режиме", - отметили в министерстве.
 
Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что из-за отключения электричества шахты затпливает водой.
 
 

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Источник: korrespondent.net
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