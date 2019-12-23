Электроснабжение львовских шахт восстановлено - Минэнерго

В Министерстве энергетики заявляют о восстановлении электроснабжения на шести шахтах ГП Львовуголь, сообщает Укринформ в понедельник, 23 декабря.

"Урегулирована ситуацию электроснабжения на шахтах ГП Львовуголь. Свет на шахтах восстановлен", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, электроэнергию на шести шахтах отключили в ночь на 23 декабря из-за долгов.

"Отключение произошло из-за требования предоплаты со стороны поставщика последней надежды районной электросети. На предприятии накопились долги со стороны генераций за отгруженный уголь в октябре, ноябре, декабре. Сейчас вопрос урегулирован. Шахты работают в обычном режиме", - отметили в министерстве.

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что из-за отключения электричества шахты затпливает водой.

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Источник: korrespondent.net