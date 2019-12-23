Кремль отреагировал на приостановку Nord Stream-2

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 23 декабря, прокомментировал американские санкции против Северного потока-2, из-за которых строительство газопровода приостановили, сообщает ТАСС.
"В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности. Каким образом и когда это будет сделано - это вопрос скорее национальных интересов России. Когда это будет большим образом соответствовать национальным интересам", - сказал он.
При этом Песков отметил, что Москва надеется, что санкции не станут препятствием для завершения строительства.
"Сейчас ситуация анализируется. Мы исходим из того, что подобные санкции являются неприемлемыми для нас. Мы, конечно же, надеемся на то, что даже подобные шаги не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта", - уточнил он.
Песков добавил, что говорить о конкретных сроках завершения строительства газопровода пока рано.
"Ситуация анализируется, основной целью является завершение строительства этого трубопровода", - добавил Песков в ответ на вопрос о возможности замены подрядчика строительства газопровода.
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Источник: korrespondent.net