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23. 12. 2019

Убийство Хашогги: пять человек казнят в Саудовской Аравии

Пятерых человек приговорили к смертной казни в Саудовской Аравии по обвинению в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает BBC в понедельник, 23 декабря.

Также трех человек суд приговорил к различным срокам тюремного заключения - в сумме на 24 года.

Как известно, Хашогги исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашогги. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб.

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Источник: korrespondent.net
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