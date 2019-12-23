Британская школьница купила открытку с посланием от китайских заключенных

Школьница из Великобритании, купив пачку благотворительных рождественских открыток в магазине Tesco за 1,5 фунта стерлингов, нашла там записку от китайских заключенных, которые просили о помощи, пишет The Times.
Шестилетняя Флоренс Уиддикомб обнаружила на открытке с изображением котенка в шапке Санты отчаянное письмо, которое было написано заключенными из тюрьмы Цинпу, находящейся в китайском Шанхае.
Авторы сообщения написали, что вынуждены работать против своей воли, и им срочно требуется помощь правозащитных организаций.
"Пожалуйста, помогите нам, известив правозащитную организацию", - говорилось в тексте.
Люди также просили связаться с неким Питером Хампфри. Оказалось, что мужчина был арестован китайским правительством, когда работал следователем над делом по корпоративному мошенничеству. Хампфри провел в тюрьме два года.
Он подтвердил, что заключенные готовили сувенирную продукцию, которая потом поступала в продажу в магазины Tesco.
Представители британской торговой сети отметили, что они шокированы данным обстоятельством и негативно высказались об использовании подневольного труда.
Tesco приостановила производство открыток в Китае и изъяла их из продажи до завершения расследования.
Напомним, что сбежавший из тюрьмы китаец 17 лет прятался в пещере.
Также Korrespondent.net писал, что Китай лидирует по числу заключенных в тюрьмы журналистов.
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Источник: korrespondent.net
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