СМИ узнали, что за "рождественский подарок" КНДР готовит для США

КНДР намерена проводить жесткую политику в отношении США, и в том числе, отказаться от переговоров по денуклеаризации. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с настроениями северокорейского руководства.

По словам собеседника телеканала, новая политика КНДР в отношении США, вероятно, является так называемым рождественским подарком, который Пхеньян обещал преподнести Вашингтону. Ожидается, что данная политика будет включать отказ от переговоров с Вашингтоном и укрепление статуса Северной Кореи как государства, обладающего ядерным оружием.

Пхеньян также больше не будет стремиться к ослаблению санкций как средству достижения экономического развития ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе, но вместо этого увеличит свою приверженность государственной идеологии самообеспечения, заявил источник.

По словам собеседника телеканала, лидер КНДР Ким Чен Ын занял "выжидательную" позицию в связи с тем, что президент США Дональд Трамп оказался политически уязвим из-за процедуры импичмента.

"Аналитики считают, что Пхеньян обеспокоен тем, что если он заключит сделку с Трампом и тот проиграет в ноябре, его преемник может не поддержать соглашение", - отмечает телеканал. Как подчеркнул источник, если Трамп победит на президентских выборах 2020 года, то северокорейцы могут быть более готовы к возобновлению переговоров.

Между тем, собеседник телеканала считает, что шансы на то, что Пхеньян испытает баллистическую ракету дальнего действия, "очень низки". Эти действия сочтут слишком провокационными такие страны, как Китай и Россия, два наиболее важных международных торговых партнера Пхеньяна, сказал источник.

Он добавил, что недавние испытания ракетного двигателя на полигоне Сохэ помогли северокорейским ученым "получить ценные знания", но не пересекли красную линию, которая нанесла бы ущерб отношениям с Китаем и Россией.

В начале декабря замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двусторонний диалог. Ри Тхэ Сон напомнил, что "приближается окончание года - срок, установленный КНДР для США". Он отметил, что сейчас очередь за США, и только от них зависит, "какой рождественский подарок они хотят получить".

Напомним, в октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдеп США назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net