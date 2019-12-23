Модель из Великобритании Джу Снелл рассказала, что она лишилась руки после того, как ее ударила током зарядка от ноутбука, пишет Daily Mail.

40-летняя Снелл пострадала, когда вытаскивала провод из розетки. Как она рассказала, в тот момент ей показалось, что ее рука оказалась в кипящем масле.

Британка мучилась от комплексного регионального болевого синдрома год. Она испытывала жжение, ноющую боль и жаловалась на то, что рука ее плохо слушается. Вдобавок, она подхватила инфекцию и ее госпитализировали с сепсисом. В больнице Снелл решилась на ампутацию руки.

Через пять лет после операции Джу смогла справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и начала карьеру модели.

Джу Снелл стала девушкой с обложки Models of Diversity - агентства, которое работает с моделями, имеющими инвалидность.

Cмотрите фотогалерею: Модели ампутировали руку после удара током от зарядки ноутбука

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании собирается сделать из собственной ампутированной ноги дамскую сумочку.

Также напомним, что американка лишилась рук и ног, заразившись тяжелой инфекцией через слюну собаки.

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Источник: korrespondent.net