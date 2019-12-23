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23. 12. 2019

В Венеции началось очередное наводнение

В Венеции в Италии утром в понедельник, 23 декабря, снова поднялся уровень воды - на этот раз на 144 см. Об этом сообщает Интерфакс.

Затоплена значительная часть пешеходных улиц, туристы и жители города ходят по помостам. Наводнение оказалось менее серьезным, чем ожидалось: эксперты прогнозировали, что уровень воды поднимется до отметки в 150 см.

Cмотрите фотогалерею: В Венеции началось очередное наводнение

Ожидается, что завтра вода опустится, ее уровень достигнет 135 см. 25 декабря, когда католики празднуют Рождество, уровень воды, по прогнозам, также будет выше нормы - максимум составит 115 см.

Напомним, 13 ноября уровень воды в Венеции поднялся до критической отметки в 187 см, что стало вторым значением за всю историю наблюдений. Более 80% города было затоплено.

Ранее Корреспондент.net рассказывал подробности о сильнейшем с 1960-х годов наводнение в столице провинции Венето. Одной из причин того, что Венеция уже к 2028 году станет непригодной для жизни, стала коррупция местных чиновников, а не только климатические изменения.

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Источник: korrespondent.net
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