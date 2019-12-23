В Генштабе назвали главный приоритет ВСУ

Основной приоритет ВСУ - это наращивание "противовоздушного щита". Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в понедельник, 23 декабря.

"Щит" дает возможность сдерживать российскую сторону от применения воздушно-космических сил. При этом подчеркивается, что наращивание боевых возможностей подразделений ПВО (противовоздушной обороны) происходит ежедневно.

"Особенно это касается зенитных ракетных войск - основы "противовоздушного щита" страны и весомого фактора сдерживания Кремля от применения воздушно-космических сил", - заявили в Генштабе.

Также отмечается, что в течение последних пяти лет кардинально изменилась боевая подготовка зенитных ракетных войск, поскольку рост оборонного бюджета позволил привлекать военных к полноценной подготовке с практическими боевыми стрельбами.

"2019-й стал рекордным по количеству, качеству и масштабу привлеченных к учениям ПВО войск. Это свидетельствует о государственном подходе к развитию профессионального войска и системных изменениях в самой армии", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее Рада одобрила закон о статусе УБД для моряков и летчиков. Закон относит к участникам боевых действий членов экипажей военных кораблей, самолетов, вертолетов, которые защищали независимость Украины.

Также сообщалось, что Украина договаривается о поясе безопасности у Черного моря. Пояс безопасности необходим из-за ухудшения агрессивных действий России в регионе, заявили в Минобороны. Поэтому Украина ведет переговоры с партнерами, чтобы обезопасить регион.

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Источник: korrespondent.net