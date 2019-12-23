Диверсанту из "ЛНР" дали девять лет тюрьмы

Суд приговорил к девяти годам тюрьмы главаря диверсионной группы так называемой "ЛНР", готовившего теракты против украинских политиков и активистов. Об этом сообщает пресс-служба СБА в понедельник, 23 декабря.

Диверсанта задержали в 2017 году в Харькове, где он планировал организовать взрывы в людных местах.

"Служба установила, что в 2014-2016 террорист был активным участником квазиформирования с позывным "Мордвин". В то время он командовал подразделением в структуре "КГБ ЛНР". Также в составе 2 армейского корпуса народной милиции "ЛНР" боевик воевал против украинских военных в Дебальцево", - сообщили в СБУ.

После задержания боевик рассказал о так называемом "черном списке", где были государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы России и сепаратистов.

Террорист признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и приговорен к девяти годам лишения свободы.

Напомним, что ранее жителя Луганщины приговорили к 10 годам за попытку подорвать ж/д пути. Задержанный хотел подорвать важное железнодорожное сообщение, с помощью которого обеспечивалась логистика ВСУ.

Также сообщалось, что в СБУ заявили о вербовке сепаратистами переданных заключенных. Сепаратисты заставляют заключенных, которых передают в украинские тюрьмы, подписывать соглашение о сотрудничестве с "силовиками ЛДНР".

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Источник: korrespondent.net