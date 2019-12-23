Подразделения ПВО в Воздушных силах провели в 2019 году более 150 различных учений, что стало рекордом. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook в понедельник, 23 декабря.
2019-й стал рекордным по количеству, качеству и масштабам задействованных в учениях ПВО войск, – говорится в сообщении.
Ко всем учениям привлекали авиацию и радиотехнические войска. Истребители бригад тактической авиации, кроме отработки своих задач, традиционно подыгрывали зенитчикам –имитировали вражеский авианалет. Радиотехнические войска со своей стороны проводили разведку и распознавание целей. Роль мишеней исполняли БПЛА ВР-3 Рейс, которые по своим скорости и малозаметности похожи на крылатые ракеты.
Относительно планов на следующий год в командовании Воздушных сил заявили: "Тенденция к наращиванию боевой подготовки сохранится, ведь армия воюющей страны должна быть готова противостоять всем вызовам и угрозам".
Cмотрите фотогалерею: Войска ПВО провели рекордное количество учений – Генштаб
Напомним, в начале октября зенитные войска провели масштабные учения с боевой стрельбой. Их кульминацией стало отражение массированного воздушного нападения врага одновременно двумя полками С-300П и Бук-М1, а также дивизионами С-125.
Также сообщалось о проведении учений по противовоздушной обороне в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
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Источник: korrespondent.net
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