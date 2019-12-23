Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2019, понедельник, 17:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,32
23. 12. 2019

Борис Джонсон заявил, что ошибался в отношении России

Перезагрузка отношений между Великобританией и Россией невозможна. Об этом в своей колонке для The Spectator в понедельник, 23 декабря, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, он на самом деле лелеял надежду на то, что с Россией можно начать все с чистого листа, "как и многие другие министры иностранных дел и премьеры до меня", ведь "это великая страна, с которой мы вместе боролись против фашизма".

"Очень, очень печально, что я был неправ", - резюмировал он в лаконичной записи блога.

Что стало причиной такого вывода, Джонсон не сообщил.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон угостил военных обедом в Эстонии в ходе визита на базу НАТО.

Как сообщалось, глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО. По его мнению, Россия тестирует решимость альянса, используя ситуацию в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.