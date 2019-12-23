Борис Джонсон заявил, что ошибался в отношении России

Перезагрузка отношений между Великобританией и Россией невозможна. Об этом в своей колонке для The Spectator в понедельник, 23 декабря, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По его словам, он на самом деле лелеял надежду на то, что с Россией можно начать все с чистого листа, "как и многие другие министры иностранных дел и премьеры до меня", ведь "это великая страна, с которой мы вместе боролись против фашизма".
"Очень, очень печально, что я был неправ", - резюмировал он в лаконичной записи блога.
Что стало причиной такого вывода, Джонсон не сообщил.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон угостил военных обедом в Эстонии в ходе визита на базу НАТО.
Как сообщалось, глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО. По его мнению, Россия тестирует решимость альянса, используя ситуацию в Украине.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net