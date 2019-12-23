В кадастре отсутствуют миллионы гектаров земель - исследование

В кадастре не значатся 4,3 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель. Об этом свидетельствует исследование международной компании, специализирующейся на аналитике спутниковых снимков EOS Data Analytics, передает Экономическая правда в понедельник, 23 декабря.

"Недостаток" был выявлен после запуска интерактивной спутниковой карты. В частности, с помощью спутниковых данных удалось определить фактический размер сельхозугодий Украины.

Можно увидеть, что площадь посевов рапса в Херсонской области, по данным спутников, составляет 117,8 тыс. га. Это на треть больше информации в кадастре. На примере Днепропетровской области видно 136,4 тыс. га полей на незарегистрированных в государственном кадастре землях.

В карте использованы результаты исследования, которое проводилось EOS Data Analytics вместе с Институтом космических исследований НАН и ГКА Украины.

Результаты исследования теперь используются Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, что ранее в Госгеокадастре заявили, что земельный мораторий остается. Запрет на продажу сельхозземель будет действовать до принятия специального закона. Ежегодное продление моратория в кадастре назвали популизмом.

Также сообщалось, что у Зеленского объяснили суть земельной реформы. Государственную землю планируют передать общинам в рамках реформы децентрализации, заявил Роман Лещенко.

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Источник: korrespondent.net