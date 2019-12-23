Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей

Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета сержанта Сил специальных операций, рок-музыканта Андрея Антоненко. Об этом стало известно в ходе заседания суда в понедельник, 23 декабря.

Защита просила суд отпустить Антоненко под домашний арест. Однако судья объявил, что мера пресечения в виде безальтернативного ареста, которую избрал Печерский районный суд Киева, остается в силе и действует до 8 февраля 2020.

Вердикт судьи люди в зале встретили криками "Ганьба!".

Напомним, суд арестовал Андрея Антоненко 14 декабря. Силовики считают его организатором убийства Павла Шеремета.

Ранее в понедельник стало известно, что при подрыве автомобиля Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в мине, изъятой у Андрея Антоненко.

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Источник: korrespondent.net