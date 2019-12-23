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23. 12. 2019

Условия обмена пленными согласованы - Грызлов

Представители Контактной группы по Донбассув ходе видеоконференции в понедельник, 23 декабря, согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. Об этом сообщил представитель РФ на переговорах Борис Грызлов, пишет ТАСС.

Напомним, 18 декабря состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы после саммита в нормандском формате. На нем должны были согласовать списки на обмен, однако сторонам не удалось договориться.

Заминка вышла из-за согласования списков на обмен.

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Источник: korrespondent.net
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