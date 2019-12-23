Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2019, понедельник, 22:02
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,32
23. 12. 2019

Рассекречен дизайн iPhone 12

В сети раскрыли дизайн iPhone и на основе утечек создали макет будущего гаджета Apple. Видео появилось на японском сайте Macotakara.

Отмечается, что инсайдеры раздобыли чертежи корпуса будущего 12-го iPhone и на 3D-принтере его напечатали.

По словам экспертов, внешне iPhone 12 не должен сильно отличаться от других смартфонов Apple. Тем не менее, различия имеются. Например, округлые боковые рамки, которые есть в iPhone 11, заменят на ровные и более строгие торцы.

Cмотрите фотогалерею: Рассекречен дизайн iPhone 12

В остальном новенький iPhone сохранит вырез под Face ID, тройную камеру, разъем Lightning.

Отмечается, что Apple представит новую модель своих знаменитых гаджетов в сентябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что в сети показали, как выглядит iPhone SE2.

Также напомним, что обнаружен способ заблокировать любой iPhone.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.