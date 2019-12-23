В сети раскрыли дизайн iPhone и на основе утечек создали макет будущего гаджета Apple. Видео появилось на японском сайте Macotakara.
Отмечается, что инсайдеры раздобыли чертежи корпуса будущего 12-го iPhone и на 3D-принтере его напечатали.
По словам экспертов, внешне iPhone 12 не должен сильно отличаться от других смартфонов Apple. Тем не менее, различия имеются. Например, округлые боковые рамки, которые есть в iPhone 11, заменят на ровные и более строгие торцы.
Cмотрите фотогалерею: Рассекречен дизайн iPhone 12
В остальном новенький iPhone сохранит вырез под Face ID, тройную камеру, разъем Lightning.
Отмечается, что Apple представит новую модель своих знаменитых гаджетов в сентябре 2020 года.
Ранее сообщалось, что в сети показали, как выглядит iPhone SE2.
Также напомним, что обнаружен способ заблокировать любой iPhone.
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Источник: korrespondent.net
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