В ЕС осудили открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

Завершение строительства железнодорожного участка Керченского моста и открытие сообщения с Крымским полуостровом без согласия Киева является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом в понедельник, 23 декабря, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), передает Интерфакс-Украина.

"Железнодорожное сообщение - это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается", - понедельник в Брюсселе.

Он также утверждал, что Крымский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

"ЕС ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом", - говорится в коммюнике.

В документе говорится, что ЕС полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Также в ЕС подчеркнули ЕС не признает и в будущем не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией.

Ранее сегодня сообщалось, что Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту.

Позже у Зеленского осудили несанкционированный визит Путина в Крым и запуск железнодорожного сообщение между РФ и аннексированным полуостровом.

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Источник: korrespondent.net