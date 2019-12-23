Зеленский утвердил статус УБД для добровольцев

Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины, которым урегулировано предоставление статуса участника боевых действий добровольцам, сообщается на сайте главы государства в понедельник, 23 декабря.

Удостоверение УБД будет предоставляться теперь также тем, кто воевал на Востоке Украине, но не входил в состав того или иного силового ведомств. Теперь участникам АТО/ООС добровольцам также предусмотрены и те социальные гарантии, которые касаются их лично, а также членов их семей.

Решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная комиссия. Закон предусматривает предоставление статуса УБД принимавшим участие в АТО не менее 30 календарных дней (в частности, по совокупности дней пребывания).

Верховной Радой законопроект о предоставлении статуса участника УБД добровольцаам был принят 329 народными депутатами 4 декабря текущего года.

Как сообщалось, статус участника боевых действий смогут получить более трех тысяч добровольцев.

Напомним, в июне Рада приняла закон о предоставлении гражданства иностранцам, воевавшим на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net