Тариф на транзит газа будет "гуманным" – Медведев

Стоимость транзита российского газа через территорию Украины останется на приемлемом уровне. Об этом сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает Интерфакс-Украина в понедельник, 23 декабря.

"Я могу вам сказать, что это очень гуманный тариф. Очень гуманный тариф. И все их попытки его взвинтить мало чем закончились. Ну, скажем, практически ничем не закончились", – сказал Медведев.

"Потому что если бы они нам взвинтили тариф, мы бы с ними не договорились", – добавил российский премьер.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что тариф на транзит для Газпрома будет неизменным в течение пяти лет.

В свою очередь министр энергетики Украины Алексей Оржель утверждал, что тариф на транзит будет увеличен и его определит регулятор.

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Источник: korrespondent.net