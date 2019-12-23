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23. 12. 2019

Вакарчук получил 100 тысяч евро за выступление на корпоративе

 
Глава фракции Голос и нардеп Святослав Вакарчук выступил на корпоративе компании Wargaming, которая известна игрой World of Tanks, говорится в понедельник, 23 декабря,  в телеграмм-канале Новина.
 
За выступление Вакарчуку заплатили 100 тысяч евро, а по райдеру было запрещено вести фотосъемку и видеосъемку выступления.
 
Политсила Вакарчука подтвердила факт выступления.
 
"Так, в субботу, 21 декабря, Океан Эльзы действительно выступал в Минске на новогоднем мероприятии ИТ-компании. Как говорил Святослав, музыкой заниматься он не прекращает (и это разрешено законодательством)", - указано в сообщении пресс-службы Голоса. 
 
Ранее распространялась информация о том, что Вакарчук выступал в Лондоне, однако PR-менеджер Океана Эльзы Виктория Хоменко отрицала факт такого выступления.
 
"Относительно фейка о Лондоне, дне рождения, выступлении. 19-20 декабря с. г. Святослав Вакарчук был в Украине, а конкретно - на всех заседаниях ВР. В Лондон в эти даты, соответственно, не летал. На днях рождения не был", - отметила она. 
 
Напомним, Святослав Вакарчук представил трех первых доноров, которые сделали взносы на финансирование партии Голос.
 
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Источник: korrespondent.net
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