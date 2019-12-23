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23. 12. 2019

Volkswagen оштрафовали за фальшивые данные о вредных выбросах

 
Суд Австралии выписал штраф компании Volkswagen на сумму  125 млн австралийских долларов (77,5 млн евро, $86 млн) из-за предоставления недостоверных данных, сообщает ВВС News.
 
Комиссия по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей утверждает, что автопроизводитель ввез в страну 57 000 машин с 2011 до 2015 года, утаив информацию о манипуляциях с датчиками вредности выхлопов машин, которые занижали этот показатель.
 
Нарушения заметили осенью 2015 года регуляторами в США. Они выяснили, что на машинах Volkswagen с дизельными двигателями программное обеспечение во время тестов в десятки раз занижало количество вредных веществ в выхлопах автомобилей. 
 
Компания признала, что установила такое ПО на 11 млн машин, проданных во всем мире. В США она выплатила досудебную компенсацию в общей сумме в $18 млрд.
 
Напомним, Volkswagen представил Polo нового поколения.На рынок модель выйдет в начале следующего года и будет продаваться по цене от 24 тыс. долларов.
 
Также Корреспондент.net писал, что Volkswagen показал эскизы нового электроуниверсала.

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Источник: korrespondent.net
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