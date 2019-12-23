Правительство Эквадора в понедельник, 23 декабря, ввело режим чрезвычайной ситуации на островах Галапагос после крушения баржи почти с 2500 литрами дизельного топлива на борту в районе острова Сан-Кристобаль.

Эти острова с 1987 года включены в список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) из-за их уникальных природных объектов.На Галапагоссах проживают такие редкие виды животных, как гигантская черепаха и морская игуана.

Сотрудники национального парка, расположенного на территории островов, сообщили в микроблоге Twitter, что в районе места крушения установлены защитные барьеры и используются абсорбенты для поглощения фракций нефти.

В министерстве охраны окружающей среды Эквадора в свою очередь заверили в том, что ситуация находится под контролем.

"Мы предпринимаем немедленные действия для снижения экологического риска из-за крушения баржи Orca", – написал глава министерства Рауль Ледесма Уэрта.

Баржа затонула 22 декабря у пирса на острове Сан-Кристобаль, после того как во время погрузки на нее упал подъемный кран. Члены экипажа спаслись, один из них получил ранения.

Cмотрите фотогалерею: На Галапагоссах объявили режим ЧП из-за крушения баржи

Напомним, в мае 2014 года на Галапагосских островах произошел похожий инцидент. Тогда судно Галапафейс село на мель возле острова Сан-Кристобаль.

На Галапагоссах нашли гигантскую черепаху из вымершего вида

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net