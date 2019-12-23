На Волыни вор заморозил кота в холодильнике

В поселке Шацк вор украл продукты из морозильной камеры и засунул туда кота. Животное погибло. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает УНН со ссылкой на постановление Шацкого районного суда Волынской области.

Отмечается, что мужчина не только поместил кота в морозильную камеру, но еще и подпер дверь доской ламината.

Также злоумышленник украл из пристройки другого помещения алюминиевую посуду и деньги.

В последствии мужчину в нетрезвом состоянии задержали полицейские при попытке ограбить магазин. Он пытался топором разбить окно.

В постановлении суда указано, мужчина ранее уже имел судимость. Суд взял его под стражу на два месяца.

Ранее в Хмельницком чиновник привязал собаку к машине и протащил ее полтора километра. Бывший заммэра, а теперь – директор Госархива области, заявил, что так он решил наказать собаку, которая якобы укусила его мать.

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Источник: korrespondent.net