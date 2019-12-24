Трамп потребовал не затягивать с импичментом



Президент США Дональд Трамп снова выразил возмущение тем, что демократы задерживают процесс в Сенате в рамках импичмента, и предсказал скорое увольнение спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Какое право сумасшедшая Нэнси имеет на то, чтобы затягивать процесс в Сенате? Никакого! У нее плохие доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не оказался для нее отрицательным. Охота на ведьм должна закончиться сейчас же процессом в Сенате", - написал американский лидер в Twitter.

Трамп отметил, что демократы из нижней палаты пытаются таким образом "подчинить себе Сенат".

Ранее Трамп обвинял оппозицию в нарушении конституции затягиванием передачи обвинительного заключения в Сенат.

При этом в 2019 году Сенат уже не сможет рассмотреть импичмент - он ушел на каникулы и вернется только 6 января 2020 года.

Напомним, за импичмент проголосовала Палата представителей США. Теперь голосование должно состояться в Сенате, где у республиканцев – большинство.

Президента США официально обвинили по двум статьям в рамках импичмента: в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

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Источник: korrespondent.net