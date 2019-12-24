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24. 12. 2019

В США мужчина открыл огонь по прохожим: есть раненые


В городе Финикс в штате Аризона неизвестный открыл огонь рядом с торговым центром. В результате инцидента пострадали два человека, сообщил телеканал Foxnews 23 декабря.

Отмечается, что мужчина, угрожая огнестрельным оружием, угнал автомобиль. Он выстрели в случайного прохожего, попытавшегося ему помешать, а также ранил водителя другого автомобиля.

Пытаясь скрыться от полиции, преступник протаранил автомобиль правоохранителей и был ранен. От полученного ранения нарушитель скончался, двое пострадавших госпитализированы.

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Напомним, ранее произошла стрельба на домашней вечеринке в Чикаго, в результате пострадали 13 человек. 

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Источник: korrespondent.net
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