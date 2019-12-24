На выходных на Донбассе увеличилось число взрывов



Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали увеличение обстрелов на Донбассе на выходных, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Отмечается, что с вечера субботы по вечер воскресенья было зафиксировано увеличение взрывов на Донбассе, по сравнению с прошлым отчетом, до 415. Так, в Донецкой области произошло 370 взрывов. Большинство возле Ломакино, Светлодарска и Черненко.

45 взрывов произошло в Луганской области. Большинство нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в районах недалеко от н.п. Калиновое и на юго-восток от н.п. Попасная.

Напомним, ранее на территории, подконтрольной сепаратистам "ЛНР", обстреляли беспилотник ОБСЕ. Также сообщалось, что сепаратисты "ДНР" ограничивают передвижение наблюдателей ОБСЕ.

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Источник: korrespondent.net