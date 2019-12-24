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24. 12. 2019

Джулиани: Послы США в Украине – ставленники Сороса


Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США в Украине, включая Мари Йованович, сообщает журнал New York.
 
Отмечается, что личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сделал соответствующее заявление в интервью журналу 8 декабря после возвращения в Нью-Йорк из поездки в Украину. 
 
Джулиани утверждает, что Сорос "контролировал" Йованович.
 
"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР", - заявил адвокат Трампа.
 
Напомним, ранее Джулиани обнародовал выводы из своей поездки в Украину по делу об импичменте Трампа.

Трамп назвал Джулиани "великим человеком"

Юрист заявил, что Йованович умышленно не выдавала визы свидетелям, которые владели информацией относительно коррупционной деятельности бывшего вице-президента США Джо Байден и его сына Хантера.

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Источник: korrespondent.net
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