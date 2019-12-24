Итоги 23.12: Запуск поездов в Крым и призыв к АЗС



Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Шеремета

Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета сержанта Сил специальных операций, рок-музыканта Андрея Антоненко.

Защита просила суд отпустить Антоненко под домашний арест. Вердикт судьи люди в зале встретили криками "Ганьба!".

Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на бензин

Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями топливного рынка, на котором обсудил вопрос снижения цен на АЗС. "Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса гривны и уменьшить соответственно цену на бензин. Не оказать скидки, а уменьшить цену на табло", - заявил президент.

Россия запустила ж/д сообщение с Крымом

Президент России Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Российский лидер отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.

Представительство президента Украины осудило несанкционированный визит Путина в Крым и запуск железнодорожного сообщение между РФ и аннексированным полуостровом.

Слуга народа заявила о своей победе на выборах в ОТО

По предварительным данным, политическая партия Слуга народа получает 56% голосов на местных выборах в 86 объединенных территориальных общинах.

"Обработано 75% участков. Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Таким образом - проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии", - говорится в сообщении политсилы.

Названы главные прогульщики Верховной Рады в декабре

В декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады, при этом восемь нардепов пропустили 90% голосований, из них трое не проголосовали ни разу за месяц.

В декабре ни разу не проголосовали Любовь Шпак (Слуга Народа), Роман Иванисов (внефракционный) и Виталий Данилов (Батькивщина). По данным электронной системы Рады все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях парламента в течение месяца.

На переговорах в Минске договорились об обмене пленных

Представители Контактной группы по Донбассу в ходе видеоконференции согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года. Об этом сообщил представитель РФ на переговорах Борис Грызлов. Сейчас проходит работа со списками по обмену пленными.

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Источник: korrespondent.net