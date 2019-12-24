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24. 12. 2019

Под Киевом столкнулись четыре авто, есть пострадавшие

На Житомирской трассе в ночь на вторник, 24 декабря, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля.

В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали. в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом столкнулись четыре авто, есть пострадавшие

 
Накануне в Киеве сначала водитель грузовика Renault столкнулся Mitsubishi, которое от удара перевернулось на крышу, после чего протаранил припаркованный на АЗС Hyundai.
 
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Источник: korrespondent.net
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