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24. 12. 2019

В ООН отреагировали на запуск поездов в Крым

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на информацию о запуске железнодорожного сообщения России с аннексированным Крымом через Крымский мост. Об этом сообщил представитель Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook.

В частности, в ООН заявили, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.

"Есть реакция Генерального секретаря ООН на открытие железнодорожного движения через "крымский мост": должны соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины", - написал Николенко.

Представитель в ООН уточнил, что в резолюции Генеральной Ассамблеи осуждается строительство моста как грубое нарушение Устава ООН, а также предостерегают российских чиновников от несогласованных визитов на Крымский полуостров.

"Противоправные действия Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины не должны оставаться без ответа международного сообщества", - написал представитель Украины при ООН.

Напомним, накануне Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту. Позже у Зеленского осудили несанкционированный визит Путина в Крым и запуск железнодорожного сообщение между РФ и аннексированным полуостровом. В ЕС также жестко отреагировали на открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.

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Источник: korrespondent.net
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